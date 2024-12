2024-12-27 16:50:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني رفع ضدها دعوى قضائية بسبب آرائها، وذلك بعد يوم من إعلان الإعلامية العراقية زينب ربيع عن رفع السوداني قضية ضدها. ويوم أمس الخميس نشرت الإعلامية العراقية زينب ربيع منشوراً على حسابها في موقع "فيسبوك"، ذكرت فيه تلقيها إشعاراً بوجود […]

The post السوداني يقاضي إعلامية كويتية بسبب آرائها appeared first on جريدة المدى.