الفياض: الحشد الشعبي بكامل الاستعداد لمواجهة أي خطر

2024-12-27 16:50:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدىاعرب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الجمعة، عن استعداد الحشد الشعبي لمواجهة أي خطر قد يحصل بعد سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، على مقاليد الحكم في سوريا التي أسقطت نظام بشار الأسد، فيما أشار الى أن هيئة الحشد وفية للمرجعية والقادة الشهداء وجميع من ساعدنا. جاء ذلك في كلمة له القاها […]

