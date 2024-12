2024-12-27 16:50:06 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغدادأعلن مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي أحرق مستشفى كمال عدوان بعد إخلائه قسرا. وقالت "حماس" إن هذه جريمة حرب تضاف لسلسلة طويلة من الجرائم التي يرتكبها العدو. وأحرقت القوات الإسرائيلي المستشفى بعد أن ارتكبت في محيطه مجزرة مروعة خلفت 50 قتيلا بينهم 5 من الكادر الطبي. وقالت حركة "حماس" في […]

