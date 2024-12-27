مدربا اليمن والبحرين: نسعى لتحقيق الفوز بمباراة الغد في (خليجي زين 26)

2024-12-27 17:00:05 - المصدر: كونا

الكويت - 27 - 12 (كونا) -- أكد مدربا المنتخبين اليمني والبحريني سعيهما لتحقيق الفوز في المباراة التي ستجمع بين فريقيهما غدا السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم (خليجي زين 26).فمن جانبه قال مدرب المنتخب اليمني نور الدين ولد علي اليوم الجمعة في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة إن فريقه سيلاقي نظيره البحرين بنفس الأداء الذي ظهر فيه في (خليجي زين 26) معربا عن طموحه في تحقيق الفوز رغم الخروج من البطولة.وأضاف ولد علي أن منتخب اليمن "استطاع إحراج" منتخبي العراق والسعودية في الجولتين الماضيتين مشيرا إلى أن الفريق الاكثر تنظيما غدا هو من سيحقق الفوز.من جهته قال لاعب المنتخب اليمني ناصر حمدوه إن لاعبي بلاده سيلعبون غدا من أجل الظهور بمستوى جيد وتحقيق فوز معنوي رغم الخروج المبكر من حسابات البطولة.وفي المقابل وصف مدرب منتخب البحرين دراغان تالاييتش مباراة الغد بأنها "صعبة" موضحا أن منتخب اليمن ظهر بمستوى "لافت" أمام السعودية والعراق "إلا أننا سنركز على المباراة رغم التأهل لتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير".وأوضح أنه سيدخل غدا المباراة بإجراء بعض التعديلات للوقوف على جاهزية بعض اللاعبين مشيرا إلى أن فريقه يضم بعض اللاعبين المميزين الذين لم يشاركوا في المباراتين الماضيتين.أما لاعب منتخب البحرين سيد مهدي باقر فقال في المؤتمر الصحفي نفسه إن تأهل فريقه للدور نصف النهائي "كان مستحقا" مشيرا إلى أن مباراة الغد مع اليمن "مهمة وحضرنا لها جيدا مثل تحضيراتنا السابقة".يذكر أن المنتخب البحريني يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد ست نقاط بفوزه على نظيره السعودي بنتيجة (3 - 2) في الجولة الأولى ونظيره العراقي بنتيجة (2 - 0) في الجولة الثانية.أما المنتخب اليمني فيأتي في المركز الرابع بالمجموعة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام نظيره العراقي بهدف نظيف وأمام نظيره السعودي بنتيجة (2 - 3) في الجولة الثانية. (النهاية) ف ر / م ع ع