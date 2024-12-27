2024-12-27 17:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ خرج المئات من أهالي قضاء الصادق بمحافظةالبصرة، يوم الجمعة، بتظاهرات كبيرة تطالب بالخدمات المعدومة في أحيائهم السكنية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من المتظاهرين تجمهرواقرب أحد الحقول النفطية للمطالبة بالخدمات المعدومة في القضاء وتوفير فرص عمللابناء المنطقة.

وأضاف أن المتظاهرين هددوا بإجراءات تصعيدية تتضمن غلق عددمن المنشآت النفطية في البصرة، لافتاً إلى أن المحتجين رفعوا شعارات (علي وياكعلي) و(هيهات من الذلة).

وكان زعيم حراك تظاهرات قضاء الصادق في البصرة، هيثم المنصوري،اعلن في وقت سابق عن انتهاء المدة الأصلية والمدد المتبوعة لها التي ضاعفت المدةالأصلية، لتحقيق المطالب التي نادى بها الأهالي، والتي انبرت لها الحكومات المحليةوالمركزية وتعهدت بان تنجزها.