ميسان.. نسب إنجاز متقدمة بمشروع تأهيل كورنيش قلعة صالح

2024-12-27 17:25:02 - المصدر: واع

ميسان - واعأعلنت محافظة ميسان، اليوم الجمعة، استمرار العمل في مشروع إنشاء حجرية وتأهيل كورنيش جانبي نهر دجلة في قضاء قلعة صالح، مشيرةً إلى تحقيق نسب إنجاز متقدمة.وذكر بيان للمحافظة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تحت إشراف مباشر من قبل محافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي، يستمر العمل بوتيرة متقدمة في مشروع إنشاء المسناة الحجرية وتأهيل كورنيش جانبي نهر دجلة في قضاء قلعة صالح".وأضاف البيان، أن" المشروع يشهد نسب إنجاز متقدمة، حيث يتم العمل حالياً على توزيع مصاطب الاستراحة المخصصة للكورنيش. وستكون هذه المصاطب إضافة جمالية وخدمية مميزة، حيث سيتم نصبها على طول المماشي لتوفير أماكن مريحة للعوائل والزائرين للاستمتاع بالأجواء الطبيعية".وتابع البيان، أن هذا" المشروع يهدف إلى توفير متنفس ترفيهي لسكان المنطقة، بما يسهم في تعزيز الجانب السياحي والحضري في المحافظة".