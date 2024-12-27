اختبار بسيط يكشف مستوى لياقتك البدنية وصحتك العامة

2024-12-27 17:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعسلّط فريق من خبراء اللياقة النرويجي، الضوء على طريقة سهلة وسريعة لمعرفة مدى لياقتك الجسدية.وقال خبراء اللياقة النرويجي: إن "اختبار القدرة على الانتقال من الجلوس إلى الوقوف مع ذراعين متقاطعتين، يكشف عن مستوى لياقتك الجسدية، ويمكن أن يوضح ما إذا كنت تعاني من جسم العجوز".ويتطلب الاختبار "استخدام قوة الجسم المركزية والساقين للانتقال بين الوضعيات، ويهدف إلى تحديد قدرة الجسم على التحرك بمرونة وتحمل الضغط".وأظهرت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للوقاية من أمراض القلب، أن "الأشخاص الذين لم يتمكنوا من إتمام هذا الاختبار كانوا أكثر عرضة للوفاة بـ7 مرات في السنوات الست التالية".ويؤكد الخبراء أن" القدرة على إتمام الاختبار بسهولة تشير إلى صحة جيدة للقلب والأوعية الدموية وقوة العضلات والتوازن والمرونة، وهذه العوامل تلعب دورا أساسيا في الوقاية من الأمراض المزمنة والموت المبكر. ويعزز ذلك قدرة الجسم على الحفاظ على التوازن وحمايته من السقوط والضعف المرتبط بالعمر".وعلى الرغم من فوائده، يشير الأطباء إلى أن "هذا الاختبار قد لا يكون دقيقا تماما في جميع الحالات، فقد تؤثر الإصابات العضلية الهيكلية، مثل آلام الظهر أو قلة النوم على أدائك، لذلك، إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية مثل آلام الظهر، يُنصح بإعطاء نفسك بعض الوقت للراحة قبل إجراء الاختبار".