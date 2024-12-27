العراق يستعيد مكانته الإقليمية ويلاحق المسيئين في الخارج.. السعيد تمثل أمام القضاء

2024-12-27 17:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

في خطوة جديدة تمثل اتباع المسار القانوني لاستعادة مكانة العراق في المحيط الإقليمي، رفعت الحكومة العراقية دعوى قضائية ضد كاتبة كويتية أساءت للعراق من خلال آرائها في وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي.

وأعلنت الكاتبة الكويتية "المتهمة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني" فجر السعيد، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، أنها ستمثل أمام النيابة الكويتية يوم الأحد المقبل بعد تبليغها بالحضور على إثر الشكوى المقامة ضدها بسبب اساءتها للعراق.

وكتبت السعيد في حسابها الشخصي على منصّة "فيس بوك" تدوينة تابعتها "بغداد اليوم"، قالت فيها: "‏انا نفس الشي الأحد سأمثل أمام النيابة الكويتية بشكوى مقدمة من قبل معالي السيد محمد شياع السوداني‬ مقدمتها الخارجية العراقية بسبب آرائي وانتقاداتي".

وأضافت" لا أعلم إذا السيد السوداني سيبقى في منصبه أم سيغادره قبل أن تنتهي القضية اللي رافعها علي، مابين نيابة وتحقيقات ثم تحول للمحكمة وتحدد جلسة درجه أولى ثم يليها جلسة إستئناف ثم يليه جلسة تمييز".

وجددت السعيد هجومها على السوداني بالقول: معالي الرئيس مايضايقك من صوت خارج نطاق دولتك ومن غير جنسيتك اذا حلل موقف عام أو أستقبل معارضين لسياستك، اذا تلاحق اللي خارج العراق ومو عراقيين فالله يعين الاخوة العراقيين على سعة بالك التي يبدو ان ظروف لبنان وسوريا جعلتك تفقدها".

وأكملت، أن" السياسي الواثق من نفسه يفتح الحريات في بلده مو يحاول يصادرها خارج بلده ومن اشخاص مو عراقيين، من كل قلبي الله يعين العراق والعراقيين عليك".



