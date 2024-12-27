انطلاق ماراثون (أربيل) الدولي بمشاركة مئات الرياضيين

2024-12-27 18:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 27 - 12 (كونا) -- انطلقت اليوم الجمعة فعاليات ماراثون أربيل الدولي بنسخته ال11 بمشاركة المئات من الرياضيين بهدف نشر التوعية بشأن ضرورة الحفاظ على البيئة.وقال رئيس منظمة ماراثون أربيل عبدالنجم يونس للصحفيين إن الماراثون يشارك فيه المئات من الرياضيين من مدن إقليم كردستان العراق ومن مدن العراق كافة إضافة إلى عدائين أجانب تحت إشراف 50 حكما.وأوضح يونس أن الماراثون يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين السكان من أجل الحفاظ على نظافة البيئة في مدينة أربيل مضيفا أن مسافة السباق تبلغ 21 كيلو مترا.وأشار إلى أن خمسة من الفائزين يحصلون على جوائز نقدية بينما ينال آخرون ميداليات. (النهاية) ص ب ر / م ع ع