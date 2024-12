عراقجي: النووي الإيراني سيدخل مرحلة في العام الجديد

2024-12-27 18:00:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل إلى العاصمة بكين، للقاء كبار المسؤولين الصينيين، أن زيارته إلى هذا البلد تأتي بسبب التحديات التي تفرضها ظروف المنطقة والعالم. وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني، إن القضية النووية الإيرانية ستدخل مرحلة في العام الجديد، وتتطلب المزيد من المشاورات مع الصين، وهو يشير إلى انتهاء […]

