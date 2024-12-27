حقيقة وجود عجلة مفخخة قرب سوق شعبية في كركوك

2024-12-27 18:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

نفت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، (27 كانون الأول 2024)، الشائعات عن وجود سيارة مفخخة في إحدى مناطق محافظة كركوك.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، تلقته "بغداد اليوم"،: "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر كاذب وغير صحيح مفاده (وجود عجلة مفخخة متروكة في منطقة راس الجسر قرب سوق الصاغة)، ومن أجل توضيح الحقائق أمام الرأي العام، فأن قيادة شرطة محافظة كركوك تنفي هذه الاخبار ولا صحة لها".

ودعا البيان "المواطنين الى ضرورة عدم الاخذ بهذه الشائعات التي تحاول زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، وعلى وسائل الإعلام اخذ المعلومات من المصادر الموثوقة وتوخي الحذر قبل نشر الأخبار".

ولفت الى، انه "سيجري ملاحقة اصحاب المنشورات المزيفة والمسيئة قانونياً وكل من تسوّل له نفسه ترويج مثل هكذا اخبار عارية عن الصحة".



