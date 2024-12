مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم في قضاء الناصرية

2024-12-27 18:51:41 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: وقع حادث تصادم على الطريق السريع في قضاء الناصرية أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة. واوضح مصدر في شرطة ذي قار لشبكة اخبار الناصرية ، فإن الحادث ناتج عن اصطدام مركبة حمل كبيرة بسيارة صالون بالقرب من منطقة الخميسات بقضاء الناصرية. وأوضح المصدر أن...

