بالصور: جمعية التضامن ترعى حفل لتتويج المكلفات من تلميذات مبرات الجبايش في حفل تكريمي مميز

شبكة اخبار الناصرية: أقامت جمعية التضامن الإسلامي في محافظة ذي قار حفلاً لتكريم التلميذات اللواتي بلغن سن التكليف في مدرسة التضامن للأيتام في قضاء الجبايش، وذلك بالتعاون مع مجلة “فيض الكوثر” وتلفزيون الناصرية. وجاء الحفل الذي حمل شعار “الحجاب أقدس لواء مرفوع بيد بنات الزهراء” بحضور رئيس الجمعية الشيخ محمد...

