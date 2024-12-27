بتغيير وحيد.. مدرب السعودية يخطط لمواجهة العراق بتشكيلة اليمن

2024-12-27 19:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

يخطط الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، لإجراء تغيير وحيد على تشكيلته قبل مباراة العراق، في كأس الخليج.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة العراق، غدا السبت، (28 كانون الأول 2024)، ضمن الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية.

واستهل الأخضر، كأس الخليج، بالخسارة 2-3 أمام البحرين، قبل فوزه بنفس النتيجة على اليمن.

وبحسب مصادر برنامج "دورينا غير"، المذاع على قناة "السعودية"، فإن رينارد يفكر في إجراء تغيير واحد على التشكيل الذي خاض مباراة اليمن.

وسيكون مروان الصحفي، المحترف في صفوف بيرشكوت البلجيكي، ضمن خيارات رينارد لمباراة العراق، حال وصل إلى المعسكر مبكرا.

وكان رينارد قد استبعد فراس البريكان نجم أهلي جدة، من القائمة للإصابة، قبل انطلاق البطولة، وقرر استدعاء الصحفي، على أن ينضم بعد نهاية ارتباطاته مع فريقه البلجيكي.

ووفقا للبرنامج ذاته، لا يعاني منتخب السعودية من إصابات في صفوفه قبل مباراة العراق، على غير المعتاد في الفترة الأخيرة، حيث عانى 5 لاعبين من إصابات مختلفة.

ويحتل المنتخب السعودي، وصافة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره العراقي، الذي يأتي في المركز الثالث، وبالتالي فإن الفوز أو التعادل يصعد بالأخضر رفقة البحرين.



