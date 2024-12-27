الاستخبارات والأمن تطيح بشبكة خطيرة تتاجر بالمخدرات في بغداد

2024-12-27 19:05:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، الإطاحة بشبكة خطيرة تتاجر بالمخدرات في العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "بتوجيه وإشراف وزير الدفاع ثابت العباسي، ضمن الاستمرار بتنفيذ عمليات نوعية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، وعبر معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد الميدانية التابعة إلى المديرية ذاتها من الإطاحة بشبكة خطيرة تتاجر بالمواد المخدرة متكونة من أربعة متهمين في بغداد، وضبط بحوزتهم بالجرم المشهود أكثر من 2000 حبة مخدرة ومواد مخدرة أخرى وأدوات للتعاطي مختلفة".وأضاف البيان، أنه "تم مصادرة المواد وإحالة المتهمين إلى الجهات المختصة".