عاصفة ترابية تجتاح مدينة عراقية (فيديو)

2024-12-27 19:05:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اجتاحت عاصفة ترابية، يوم الجمعة، قضاء تلعفر في محافظة نينوى.

ونشرت هيئة الأنواء الجوية العراقية مقطع فيديو من محطة أنواء تلعفر يوثق العاصفة الترابية.

وكان مصدر في ديالى، أفاد في وقت سابق من اليوم، بانقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق المحافظة بسبب عاصفة رياح شديدة.

وأطلقت الأنواء الجوية العراقية، أمس الخميس، تحذيرات من نشاط عالي للرياح مثيرة للغبار والأتربة تصل سرعتها إلى 70-80 كم بالساعة، في ديالى وبغداد وصلاح الدين وواسط والديوانية.