تحذيرات من أمطار وسيول في مدن عراقية خلال الساعات القادمة

2024-12-27 19:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، من امطار شديدة وسيول في عدد من المدن العراقية خلال الساعات القادمة.

وقال الزيادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التوقعات تشير الى تأثر العراق بمنخفض جوي خلال الساعات القادمة في مدن البلاد مما يؤدي إلى حدوث أجواء غير مستقرة مصحوبة بنشاط رياح جنوبية شرقية"، محذراً من "شدة الرياح في شرق البلاد في واسط وديالى، ومن المتوقع تصل سرعتها 50/كم في الساعة ستسبب إثارة غبار وعواصف ترابية محلية".

وبين ان "تساقط الأمطار متوقع خلال هذه الليلة حتى صباح الغد السبت، كما ان المدن الشمالية وشرقي البلاد مرشحة لتساقط أمطار متوسطة الشدة تشتد ببعض الأحيان"، لافتاً الى "وجود سيول ستضرب خانقين باتجاه مندلي، فيما ستكون هناك أمطاراً متفرقة في الفرات الأوسط والجنوب وقد تستثنى العاصمة بغداد والأنبار وكربلاء من نصيب المنخفض".

وختم الراصد الجوي قوله إن "درجات الحرارة تنخفض مؤقتاً يوم غد السبت بفارق طفيف ثلاث درجات هبوط لتشعرنا بأجواء باردة قليلاً ولا توجد موجة باردة في الوقت القريب".

وحذرت هيئة الأنواء الجوية في تقرير لها، يوم أمس الخميس، من نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية في وسط وجنوب البلاد والتي ستثير الغبار والأتربة بالخصوص في ديالى وبغداد وصلاح الدين وواسط والديوانية.