2024-12-27 20:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أقصا منتخبا الكويت وعُمان منتخبي قطر والإمارات من بطولة كأس الخليج المقامة في الكويت.

وتعادلت الكويت وقطر 1-1 وهي نتيجة كافية لتأهل الأولى لدور نصف النهائي، وهي ذات النتيجة والحسابات لمواجهة عُمان والإمارات الذي انتهى لقاءهما بالتعادل أيضاً 1-1 .

وستواجه الكويت (ثاني المجموعة الأولى) منتخب البحرين (أول المجموعة الثانية)، في دور نصف النهائي الثلاثاء المقبل.

بينما ينتظر المنتخب العُماني (متصدر المجموعة الأولى)، الفائز من مواجهة العراق والسعودية غداً السبت.











