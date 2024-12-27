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الكويت وعُمان تتأهلان الى نصف نهائي كأس الخليج وقطر والإمارات يودعان

الكويت وعُمان تتأهلان الى نصف نهائي كأس الخليج وقطر والإمارات يودعان
الكويت وعُمان تتأهلان الى نصف نهائي كأس الخليج وقطر والإمارات يودعان
2024-12-27 20:10:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أقصا منتخبا الكويت وعُمان منتخبي قطر والإمارات من بطولة كأس الخليج المقامة في الكويت.

وتعادلت الكويت وقطر 1-1 وهي نتيجة كافية لتأهل الأولى لدور نصف النهائي، وهي ذات النتيجة والحسابات لمواجهة عُمان والإمارات الذي انتهى لقاءهما بالتعادل أيضاً 1-1 .

وستواجه الكويت (ثاني المجموعة الأولى) منتخب البحرين (أول المجموعة الثانية)، في دور نصف النهائي الثلاثاء المقبل.

بينما ينتظر المنتخب العُماني (متصدر المجموعة الأولى)، الفائز من مواجهة العراق والسعودية غداً السبت. 



الكويت وعُمان تتأهلان الى نصف نهائي كأس الخليج وقطر والإمارات يودعان

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