الكويت وعُمان تتأهلان الى نصف نهائي كأس الخليج وقطر والإمارات يودعان
2024-12-27 20:10:05 - المصدر: بغداد اليوم
بغداد اليوم- متابعة
أقصا منتخبا الكويت وعُمان منتخبي قطر والإمارات من بطولة كأس الخليج المقامة في الكويت.
وتعادلت الكويت وقطر 1-1 وهي نتيجة كافية لتأهل الأولى لدور نصف النهائي، وهي ذات النتيجة والحسابات لمواجهة عُمان والإمارات الذي انتهى لقاءهما بالتعادل أيضاً 1-1 .
وستواجه الكويت (ثاني المجموعة الأولى) منتخب البحرين (أول المجموعة الثانية)، في دور نصف النهائي الثلاثاء المقبل.
بينما ينتظر المنتخب العُماني (متصدر المجموعة الأولى)، الفائز من مواجهة العراق والسعودية غداً السبت.