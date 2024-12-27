2024-12-27 20:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب مضر معن، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، عن صدور توجيهات مباشرة من بغداد بتسريع وتيرة تطوير اثنين من اهم حقول الغاز شرق العراق، لتفادي ازمة الكهرباء الحالية.

وقال معن في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ديالى الأكثر تضررا على مستوى محافظات البلاد في ازمة الكهرباء المستمرة منذ أسابيع بعد انحسار التجهيز بنسبة تصل الى 75% خاصة مع توقف امدادات الغاز المستورد من ايران ما دفع الى توقف محطة المنصورية منذ نحو 3 اشهر متتالية بالإضافة الى توقف محطات أخرى في بغداد".

وأضاف ان "ازمة الغاز تشكل مصدر قلق من تكرارها في مواسم ذروة الصيف المقبل ما يستدعي إيجاد بدائل مثمرة ومنها تسريع وتيرة تطوير حقلي المنصورية وخشم الأحمر في ديالى شرق العراق"، مؤكدا انه "صدرت بالفعل أوامر وتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتسريع وتيرة العمل في الحقلين بما يؤدي الى اكمال المراحل الأولى وفق توقيتات زمنية".

وأشار معن الى ان "حقلي المنصورية والخشم الأحمر يمكن ان يشكلا خلال فترة زمنية ليست بعيدة حل جيد لتقليص معدلات الاستيراد او على الأقل توفير جزء من احتياجات محطة المنصورية وباقي المحطات في العاصمة بغداد".

وشهد العراق خلال الأيام الماضية انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي، حيث أدى توقف إمدادات الغاز الطبيعي من إيران، وانخفاض إنتاج الغاز المحلي، إلى توقف العديد من محطات توليد الطاقة خصوصا بالعاصمة بغداد.



