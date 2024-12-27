ديالى تسجل 40 حالة اختناق بسبب عواصف ترابية ضربت 16 منطقة

2024-12-27 20:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، عن استقبال 40 حالة اختناق بسبب عواصف ترابية ضربت 16 منطقة في المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ردهات الطوارئ في 9 مستشفيات ومراكز صحية استقبلت على مدار الساعات الماضية اكثر من 40 حالة اختناق اغلبها لمسنين بسبب موجة العواصف الترابية التي ضربت 16 منطقة ومنها بعقوبة".

وأضاف انه "تم الايعاز لجميع ردهات الطوارئ بالاستنفار على مدار الساعة لحين انتهاء موجة العواصف الترابية التي كانت كثيفة في مناطق عدة لدرجة بان مستوى الرؤية باتت محدودة جدا وتسببت في شل الحركة على الطرق من قاطع جنوب بلدروز وصولا الى مندلي اقصى شرق ديالى".

وأشار العزاوي الى ان "جميع الحالات تحسنت وبدأت تغادر ردهات الطوارئ"، نافيا "تسجيل أي حالة وفاة".

وحذرت هيئة الأنواء الجوية في تقرير لها، يوم أمس الخميس، من نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية في وسط وجنوب البلاد والتي ستثير الغبار والأتربة بالخصوص في ديالى وبغداد وصلاح الدين وواسط والديوانية.



