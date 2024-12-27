الدفاع تنفي فتح باب التطوع بصفة جندي ضمن صفوف الجيش

2024-12-27 20:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، (27 كانون الأول 2025)، الأنباء عن فتح باب التطوع بصفة جندي ضمن صفوف الجيش العراقي.

وقالت وزارة الدفاع في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه: "لا صحة للأخبار التي يتم تدوالها على مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي، والخاصة بفتح باب التطوع بصفة جندي ضمن صفوف الجيش العراقي".

وأكدت وزارة الدفاع، إنه "في حال تم فتح باب التطوع سيتم الإعلان عن ذلك من خلال موقع الوزارة الرسمي ومنصات الوزارة الرسمية الموثقة".



