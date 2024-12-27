رونالدو يتوج بجائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط"

2024-12-27 20:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تُوّج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، يوم الجمعة، بجائزة "أفضل لاعب في الشرق الأوسط" ضمن حفل جوائز "جلوب سوكر" 2024، الذي أقيم في منطقة "ذا بالم" بمدينة دبي الإماراتية.

وشهد الحفل حضورًا لافتًا من نجوم كرة القدم العالمية، حيث أعلنت اللجنة المنظمة انتهاء تصويت الجماهير في 10 ديسمبر الجاري.

وتضمن الحفل مشاركة أساطير ولاعبين بارزين من مختلف أنحاء العالم، أبرزهم الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، والبلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، والإسباني لامين يامال، جناح برشلونة، والإنجليزي ريو فرديناند، المدافع السابق لمانشستر يونايتد.

كما ضم الحفل عددًا من الشخصيات البارزة في مجال الرياضة وأندية عالمية.