2024-12-27 20:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت لجنة الأخلاق في الاتحاد الإيراني لكرة القدم، استدعاء لاعبا محترفا بعد معانقته إحدى المشجعات قبل مباراة في الدوري.

وأوردت وكالة تسنيم أن "لجنة الأخلاق في اتحاد كرة القدم الإيراني استدعت رامين رضائيان" لاعب المنتخب الوطني واستقلال، أحد أبرز أندية طهران.

وانتشر فيديو للحادثة يظهر رضائيان وهو يعانق إحدى المشجعات قبل مباراة بين فريقه ونادي جادرمالو في محافظة يزد وسط البلاد الخميس.

ودافع اللاعب البالغ 34 عاما عن ألوان المنتخب الوطني في أكثر من 60 مباراة دولية، وتنقل خلال مسيرته بين أندية في إيران وقطر وبلجيكا.

وتحظر القوانين النافذة في الجمهورية الإسلامية أي تلامس في العلن بين الذكور والإناث ما لم تجمعهم صلة قربى.

وعقب انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، منعت النساء من حضور مباريات كرة القدم في إيران، مع بعض الاستثناءات في مباريات للمنتخب الوطني. وفي آب/ أغسطس 2022، سمح لهن بحضور مباراة في بطولة الدوري المحلي للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاما.

وفي نيسان/أبريل، عوقب حارس مرمى استقلال حسين حسيني إثر معانقته مشجعة قبل مباراة محلية. وأشارت وسائل إعلام في حينه إلى أن الاتحاد غرّمه 4700 ألف دولار وأوقفه مباراة واحدة بسبب "تصرف سيّئ حيال عناصر الأمن في المباراة".