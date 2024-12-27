الكويت وعمان الى نصف نهائي بطولة كاس خليجي 26

2024-12-27 20:15:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ اختتمت منافسات المجموعة الأولى لبطولة خليجي 26، مساء اليوم الجمعة، بإقامةمباراتين بين الكويت وقطر، وعُمان والإمارات، وتأهل عمان كأول المجموعة والكويتكثاني المجموعة.

وتعادلمنتخب الكويت مع نظيره القطري بهدف واحد لكل منهما.

وجرتالمباراة في الساعة 5:30 مساءً على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وانتهىالشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الكويتيهدفه من كرة ثابتة متقنة سددها بنجاح داخل المرمى القطري اللاعب محمد دحام فيالدقيقة 74 من عمر اللقاء، وسجل مونتاري هدف التعديل لقطر في الدقيق 90+10.

وفيمباراة ثاني تعادل المنتخب العُماني مع نظيره الإماراتي بهدف واحد لكلا الفريقين.

وجرتالمباراة في الساعة 5:30 مساءً على ملعب جابر المبارك.

وانتهىالشوط الأول بتقدم الإمارات بهدف دون مقابل لمنتخب عُمان، سجل هدف الإمارات اللاعبيحيى الغساني في الدقيقة 20، وفي الشوط الثاني سجل عمان هدف التعديل في الدقيقة 79عن طريق اللاعب عبد الرحمن المشيفري.

وفيختام منافسات المجموعة الأولى، جاء منتخب عمان بصدارة المجموعة بخمس نقاط ويضربموعداً مع الفائز بمباراة العراق والسعودية، وجاء الكويت ثانياً بخمسة نقاط أيضاً ليضربموعداً مع منتخب البحرين متصدر المجموعة الأولى، وودعت الإمارات البطولة بنقطتين،كما ودعت قطر أيضاً بنقطة واحدة، ليتأهل منتخبي الكويت وعمان إلى المربع الذهبيلبطولة كأس خليجي26.