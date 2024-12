2024-12-27 20:20:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة / المدىتطوى صفحة العام 2024 دون معرفة واضحة للقادم على العراق الذي تشهد جارته سوريا، تغييراً جذرياً على مستوى النظام السياسي، فضلاً عن أوضاع حليفها الأساسي في المنطقة إيران، وما يمكن أن تأتي به رياح البيت الأبيض برئيسه الذي سيعود قريباً، دونالد ترامب، بالإضافة إلى الأزمات الداخلية التي يعاني منها العراق، كل ذلك يطرح […]

The post قد يشهد مفاجآت سياسية "ثقيلة".. ماذا ينتظر العراق في 2025؟ appeared first on جريدة المدى.