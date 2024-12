2024-12-27 20:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر نفت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، فتح باب التطوع بصفة جندي ضمن صفوف الجيش العراقي. وذكرت الوزارة في بيان تلقته(عراق اوبزيرفر)، أنه”لا صحة للأخبار التي يتم تداولها على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، والخاصة بفتح باب التطوع بصفة جندي ضمن صفوف الجيش العراقي”. وأضافت، أنه”في حال تم فتح باب التطوع سيتم الإعلان عن ذلك …

