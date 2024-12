2024-12-27 20:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

كركوك/ عراق اوبزيرفر بينت قيادة شرطة كركوك، اليوم الجمعة، حقيقة وجود سيارة مفخخة متروكة قرب سوق الصاغة بالمحافظة. وذكرت القيادة في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أنه “انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا كاذبا وغير صحيح مفاده (وجود عجلة مفخخة متروكة في منطقة راس الجسر قرب سوق الصاغة )”. وأضافت، “من أجل توضيح الحقائق أمام الرأي …

