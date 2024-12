2024-12-27 20:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

تسجيل 40 حالة اختناق في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى بسبب العواصف والغبار

