البيئة: اعتماد معامل الطابوق على الغاز زاد جودة الإنتاج وقلل أضرار الانبعاثات

2024-12-27 21:25:01 - المصدر: واع

بغداد- واعأكدت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، أن التعليمات والضوابط البيئية ليست عائقا أمام الصناعة او الاقتصاد، فيما أشارت إلى اعتماد معامل الطابوق على الغاز زاد جودة الإنتاج وقلل الأضرار البيئية والصحية جراء الانبعاثات.وقال المتحدث باسم الوزارة لؤي المختار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس حماية وتحسين البيئة الاتحادي هو أعلى سلطة بيئية في البلد، والقرارات التي يصدرها هذا المجلس بينها ما يتطلب رفعه إلى مجلس الوزراء لطلب المصادقة عليها"، مبينا انه "على ضوء ذلك تكون ملزمة للجهات المختلفة سواء كانت قطاع حكومي او قطاع خاص ".وأضاف، أن" هذه التعليمات والضوابط البيئية ليست عائقا امام الصناعة او الاقتصاد وانما تحمي البيئة من المخاطر"، مشيرا اﻟﻰ ان "وزارة البيئة تبدي دائما مرونة في مستوى الالزام بتطبيق هذه المعايير".وأكد أن "قرار مجلس الوزراء الخاص بتحويل معامل الطابوق من الوقود الثقيل الى الغاز، يقصد به الغاز المسال وهو غاز القناني الذي يستخدم بالطبخ"، لافتا إلى أن "هذا النوع من الغاز يستخرج من المصافي العراقية وهناك وفرة منه".وبين أن "احتراق هذا الغاز سيكون تاما وانبعاثاته قليلة جدا ولا تقارن بحرق النفط الاسود او ما يسمونه زيت الوقود الثقيل"، لافتا الى ان "زيت الوقود الثقيل عبارة عن مادة لزجة تشبه النفط الخام واستخدامها في الوقود صعب، كما ان الغازات التي تنبعث ملوثة كونها مادة تحترق بالكامل".وتابع أن "كفاءة الصناعة ستتطور باستخدام هذا النوع من الغاز، لأن توزيع حرارة الحرق داخل الفرن مهم جدا لضمان أقل خسائر بكميات الطابوق المنتج ما يمنحه جودة عالية ويقلل الأضرار البيئية والصحية".وذكر أن "مصداق ذلك تجربة مهمة وواعدة وخاصة في عدد من معامل منطقه النهروان"، لافتا إلى أن "هناك أكثر من 200 معمل في المنطقة وكانت بالأصل كانت خارج حدود التصميم الأساسي لمدينة بغداد، لكن نتيجة التوسع العمراني أصبحت مناطق قريبة منها".