2024-12-27 21:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

فينيسيوس جونيور يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم المُقدمة من غلوب سوكر.

