رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط المقدمة من غلوب سوكر

2024-12-27 21:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

عواصم/ متابعة عراق اوبزيرفر تُوج الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي، بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2024، المقدمة من جلوب سوكر. ثاني مرة على التوالي رونالدو يحصد جائزة جلوب سوكر وتعد هذه هي المرة الثانية تواليا التي يتوج فيها النجم البرتغالي بالجائزة، بعدما حصدها العام الماضي 2023، بعد المستوى المميز الذي قدمه …

