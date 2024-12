2024-12-27 21:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

الكويت/ متابعة عراق اوبزيرفر الكويت وعمان يتأهلان إلى نصف نهائي خليجي 26 تأهل منتخبا الكويت وعمان، اليوم الجمعة، إلى نصف نهائي كأس الخليج “خليجي 26” التي تقام في الكويت. وتعادل منتخب الكويت مع نظيره القطري (1-1) في المباراة التي أقيمت على استاد جابر الأحمد الدولي في تمام الساعة 5:30 مساءً، بينما انتهت المباراة التي جمعت …

The post عاجل| كأس الخليج.. عُمان والكويت يتأهلان لنصف النهائي ومغادرة قطر والإمارات first appeared on Observer Iraq.