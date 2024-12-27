جلوب سوكر.. ريال مدريد يتوج بجائزة أفضل نادي خلال عام 2024

2024-12-27 21:40:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتوج ريال مدريد بجائزة أفضل نادي خلال عام 2024، والمقدمة بحفل توزيع جوائز جلوب سوكر المقامة حاليا في دبي.ونال الميرينجي الجائزة بفضل الأداء الكبير للفريق خلال معظم البطولات التي شارك فيها على مدار العام، حتى توج بخمسة ألقاب من أصل 6 ممكنة في 2024.وانتزع الملكي بطولة الدوري الإسباني متفوقا على غريمه برشلونة بفارق 10 نقاط، كما توج بالسوبر الإسباني على حساب البارسا، بعد فوز عريض بنتيجة 4-1 في النهائي الذي أقيم في الرياض.وواصل الميرينجي نتائجه المميزة بحصد لقب دوري أبطال أوروبا بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند في النهائي (2-0)، كما فاز بالسوبر الأوروبي على حساب أتالانتا الإيطالي بنفس النتيجة.وأخيرا، فاز ريال مدريد بكأس القارات للأندية بعد تخطي باتشوكا المكسيكي في النهائي (3-0).