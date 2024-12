البرلمان يعتزم تفعيل ملف الاستجوابات وتمرير القوانين المعطلة بفصله التشريعي الجديد

2024-12-27 21:40:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدى أكد رئيس كتلة الامال النيابية، ياسر الحسيني، اليوم الجمعة، أن مجلس النواب يعتزم تفعيل ملف الاستجوابات وتمرير القوانين المعطلة في فصله التشريعي الجديد. وقال الحسيني في حديث لـ(المدى)، إن "المرحلة المقبلة لمجلس النواب مناطة بتفعيل قضية الاستجوابات للوزراء وللهيئات المستقلة وكذلك متابعة ملف الرقابة على بعض الوزارات، وملاحظاتنا وحول العقود التي تبرم من قبل […]

