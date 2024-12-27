2024-12-27 22:00:04 - المصدر: ايشان

أكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، اليوم الجمعة، أن حكمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني منعت دخول العراق في حرب مفتوحة نتيجة التطورات الإقليمية ورؤية الحكومة تدعم استقرار سوريا وديمقراطيتها الناشئة. وقال علاوي في حديث متلفز، إن “رؤية الحكومة تسير باتجاه دعم الاستقرار في سوريا والديمقراطية الناشئة فيها والتحول الديمقراطي والعملية الانتقالية وتحقيق تطلعات […]

ظهرت المقالة مستشار السوداني: الشطري بحث في سوريا ملاحقة داعش والقضاء على نشاطاته أولاً على ايشان.



