2024-12-27 22:00:04 - المصدر: ايشان

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، انتهاء نشاط الرياح بدءاً من ليل السبت، فيما أشارت إلى اندفاع كتلة هوائية باردة من جهة الغرب. وقالت الهيئة، في تقرير لها، ورد لمنصة “إيشان”، إن “نشاط الرياح سينتهي الليلة وانخفاض متوقع في درجات الحرارة”. وأضافت، أن “كتلة هوائية باردة تندفع من جهة غرب البلاد هذه الليلة وصباح السبت […]

ظهرت المقالة الأنواء الجوية: نشاط الرياح سينتهي الليلة.. كتلة هوائية باردة تندفع من جهة الغرب أولاً على ايشان.



