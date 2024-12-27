رئيسا الوزراء والبرلمان يؤكدان ضرورة توحيد الخطاب والمواقف بما يعزز الاستقرار السياسي

2024-12-27 22:40:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ضرورة توحيد الخطاب والمواقف بما يعزز الاستقرار السياسي.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب والمواقف، بما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، و أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتكامل في عملهما، بجانب العمل على تشريع القوانين الداعمة لبرامج الحكومة الخاصة بتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين".وأضاف: "كما تناول اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً ما يجري في سوريا، وأهمية احترام إرادة شعبها ودعم الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار فيها، وعدم المساس بوحدة أراضيها".