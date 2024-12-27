السوداني والمشهداني يناقشان تطورات الأوضاع الإقليمية

2024-12-27 22:40:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي رئيس مجلس النواب

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التقى رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب السيد محمود المشهداني.





وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب والمواقف، بما يعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، و أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والتكامل في عملهما، بجانب العمل على تشريع القوانين الداعمة لبرامج الحكومة الخاصة بتحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.





كما تناول اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً ما يجري في سوريا، وأهمية احترام إرادة شعبها ودعم الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار فيها، وعدم المساس بوحدة أراضيها.





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

27- كانون الأول-2024