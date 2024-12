السوداني والحكيم يحملان القوى السياسية المسؤولية لحفظ استقرار العراق

2024-12-27 22:45:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة. وذكر المكتب الاعلامي لعمار الحكيم، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، أن الأخير “استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبحث معه تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة”. واشد الحكيم بـ”المشاريع الخدمية …

