السوداني والمشهداني يؤكدان على أهمية دعم استقرار سوريا ووحدة أراضيها

2024-12-27 22:50:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، خلال لقائه رئيس مجلس النواب، على أهمية احترام إرادة الشعب السوري ودعم جهود استقرار سوريا ووحدة أراضيها. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (المدى)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني". ولفت إلى […]

