2024-12-27 22:50:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى حذر وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الجمعة، من تحول سوريا الى "ملاذ للإرهاب". وقال عراقجي في تصريح صحفي: "نرفض أي نوع من التدخل الأجنبي لتفادي عدم تحول سوريا إلى ملاذ للإرهاب ولضمان أن لا تشكل تهديداً لجيرانها". وأكد ان بلاده "ترغب في تحقيق الاستقرار والهدوء ومنع الفوضى والاضطرابات في سوريا". ودعا وزير […]

