2024-12-27 22:50:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، أن جهاز الموساد الإسرائيلي تواصل رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد في السنوات الأخيرة من حكمه، مشيراً إلى أن جرى ترتيب لقاء بين الطرفين في موسكو إلا أن الأسد تراجع عن ذلك. وقالت الصحيفة إنه "خلال السنوات الأخيرة، أجرت إسرائيل عمليات سرية لإقامة اتصالات مع الأسد […]

The post صحيفة عبرية تكشف عن "تواصل" بين الأسد والموساد appeared first on جريدة المدى.