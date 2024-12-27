رونالدو يحسم مهنته بعد الاعتزال ويحدد مرشحه لدوري الأبطال

2024-12-27 23:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

حدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المهنة التي سيمارسها بعد اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي، مؤكدًا أنه لا يرغب في أن يصبح مدربًا، كما قدم نصيحة قيمة للثنائي جود بيلينغهام ولامين يامال من أجل أن يحظيا بمشوار احترافي طويل.

وتحدث مهاجم النصر السعودي في تصريحات صحفية على هامش حضوره حفل "غلوب سوكر" بإمارة دبي، اليوم الجمعة، وأوضح بأنه لا يرغب في البقاء قريبًا من ملاعب كرة القدم، بقوله: "لن أكون مدربًا أبدًا، ولا أعتقد أنني سأصبح رئيسًا أيضًا. ربما قد أكون مالكًا لنادٍ ما".

وقدم صاروخ ماديرا نصيحة لبيلينغهام ويامال من أجل الوصول لمستواه واللعب حتى سن متقدمة، وقال: "الأندية بحاجة إلى الاهتمام أكثر باللاعبين الشباب. بيلينغهام أو يامال، على سبيل المثال، صغيران جدًا. يجب عليهما تقديم الكثير من التضحيات وأن يكون لديهما القليل من الحظ ليتمكنا من اللعب في عمري (39 عامًا)".

وتابع: "لكن يجب على الأندية أن تكون حذرة. اللاعبون يشكون من وجود الكثير من اللاعبين (في نفس الفريق)، وأنا أتفق مع ذلك، ولكن أعتقد أن الطريقة الوحيدة للتغلب على ذلك هي التدرب بشكل أقل أو التدرب بشكل أكثر ذكاءً".

وعاد رونالدو إلى بداية مسيرته عندما انضم إلى مانشستر يونايتد وأضاف: "عندما وصلت إلى مانشستر يونايتد، كنت لاعبًا رائعًا، وأراوغ كثيرًا. أدركت أن كرة القدم هي أكثر من ذلك، عليك أن تكون أكثر كفاءة. لن تصبح لاعب كرة قدم أبدًا إذا لم تكن لديك موهبة، ولكن هناك شيء آخر مهم، هو أخلاقيات العمل، عليك أن تكون محترفًا في جميع الأوقات، واعتمادًا على عمرك، قم بعمل محدد للحفاظ على المستوى".

من ناحية أخرى، أشاد النجم البرتغالي بمدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، قائلًا: "أنشيلوتي أحد المدربين الذين يعرفون كيفية التعامل مع اللاعبين. أعتقد أن هذا هو مفتاح النجاح. بالإضافة إلى كونه رجلًا عظيمًا، فهو ذكي للغاية في علاقاته مع الآخرين".

وتحدث رونالدو أيضًا عن الوضعية الصعبة التي يعيشها مانشستر سيتي وأردف: "في كرة القدم، لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يحدث. الفرق لها لحظاتها الخاصة. يمر السيتي بوقت عصيب في الوقت الحالي، لكنني متأكد بنسبة 100% من أنهم سيعودون. غوارديولا مدرب ذكي للغاية وسيعرف موضع الخلل".

وعن مرشحه للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا أضاف: "لقد قالوا إن موسم ريال مدريد سيئ لكنهم عادوا، إذا كان علي أن أراهن على من سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا العام، فسأراهن على ريال مدريد. ملعب برنابيو مختلف والفرق تكون خائفة عندما تلعب هناك".