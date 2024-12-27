السوداني يبحث مع قادة كتل سياسية "توحيد الصفوف" في العراق وأحداث سوريا

2024-12-27 23:35:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الجمعة، سلسلة لقاءات مع قادة كتل سياسية، لبحث أوضاع العراق والتطورات في المنطقة خاصة ما يجري في سوريا.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقد اليوم الجمعة، سلسلة لقاءات منفصلة شملت رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي".

ولفت إلى أن "هذه اللقاءات تأتي في إطار المباحثات التي يجريها السوداني مع الزعامات والقيادات السياسية، في ضوء التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن مناقشة المستجدات والملفات المعنية بالشأن الداخلي العراقي".

وأوضح المكتب، أن "اللقاءات، جرى خلالها بحث الأوضاع العامة في البلاد وضرورة دعم الحكومة في إتمام برنامجها ومستهدفاته الأساسية لتحقيق التنمية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القوى والكتل لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق".

وأشار إلى أنه "تمت مناقشة أحداث المنطقة وما تشهده سوريا، والتشديد على أهمية احترام إرادة شعبها وعدم التدخل بشؤونها، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة استقرارها، والتأكيد على ضرورة التحرك الدولي والإقليمي لإيقاف انتهاكات الكيان الصهيوني وجرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك أهمية تثبيت اتفاق وقف النار في لبنان".