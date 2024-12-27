رئيس الوزراء يجري سلسلة لقاءات لبحث أوضاع العراق والتطورات في المنطقة

2024-12-27 23:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأجرى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، سلسلة لقاءات لبحث أوضاع العراق والتطورات في المنطقة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم الجمعة، سلسلة لقاءات منفصلة شملت رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، ورئيس حزب تقدم محمد ريكان الحلبوسي".وأضاف، أن "هذه اللقاءات تأتي في إطار المباحثات التي يجريها سيادته مع الزعامات والقيادات السياسية، في ضوء التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة، فضلاً عن مناقشة المستجدات والملفات المعنية بالشأن الداخلي العراقي".وبين، أنه "جرى، خلال اللقاءات، بحث الأوضاع العامة في البلاد وضرورة دعم الحكومة في إتمام برنامجها ومستهدفاته الأساسية لتحقيق التنمية، مع التأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القوى والكتل لترسيخ الأمن والاستقرار في العراق".وتابع، "كما تمت مناقشة أحداث المنطقة وما تشهده سوريا، والتشديد على أهمية احترام إرادة شعبها وعدم التدخل بشؤونها، ودعم الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة استقرارها، والتأكيد على ضرورة التحرك الدولي والإقليمي لإيقاف انتهاكات الكيان الصهيوني وجرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وكذلك أهمية تثبيت اتفاق وقف النار في لبنان".





