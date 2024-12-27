2024-12-27 23:45:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة (27 كانون الأول 2024)، عن الوضع داخل معبر القائم الحدودي مع سوريا، من الناحية الأمنية والإدارية.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "خلال اليومين الماضيين، تم تخفيف الإجراءات لغرض دخول وخروج بعض الحالات الاستثنائية، وبموافقة من قيادة العمليات المشتركة".

وأضاف أنه "تم السماح بإدخال بعض الشاحنات التجارية المحملة بالبضائع والمواد الزراعية لتجار من القائم، تم استيرادها من سوريا، وتحديدا من المناطق القريبة من القائم، مثل البو كمال ودير الزور"، لافتاً الى أن "هذه الحالات تمت بموافقات عليا من الجهات الأمنية، بعد تفتيشها بصورة دقيقة".

وأشار إلى أن "المعبر رسميا مازال مغلقا، ولا يسمح بدخول وخروج المسافرين، وهناك انتشار أمني لفوج المغاوير وحرس الحدود والفرقة السابعة".

وكانت مصادر أمنية مطلعة أفادت بإغلاق معبر القائم الحدودي مجددا بعد فتحه مؤقتا لإخراج الشاحنات السورية العالقة، والسماح لها بالتوجه إلى دمشق.

وقالت المصادر إن المعبر مغلق بشكل كامل وأن الحدود العراقية مؤمنة، مشيرة الى وجود تحصينات أمنية على الشريط الحدودي مع سوريا، كما جرى نشر كاميرات حرارية.