رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يلتقي رئيس مجلس النواب

2024-12-28 00:05:12 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى





التقى رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، برئيس مجلس النواب، السيد محمود المشهداني، حيث تم التأكيد على أهمية توحيد الخطاب والمواقف لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق التكامل في العمل، مع التركيز على تسريع تشريع القوانين التي تدعم برامج الحكومة، خاصة تلك المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

كما ناقش اللقاء مستجدات الأوضاع الإقليمية، وخصوصًا الأزمة السورية، مشددين على أهمية احترام إرادة الشعب السوري ودعم الجهود الإقليمية والدولية لإعادة الاستقرار، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية



