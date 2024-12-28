بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء.. محافظ بغداد يعلن إنجاز مستشفى الشعب العام

2024-12-28 00:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، انجاز مستشفى الشعب العام وتسليمه إلى وزارة الصحة ، بمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.وقال المحافظ خلال جولة ميدانية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المراجع سيطلع على التصاميم والاجهزة الحديثة وطريقة تشغيلها التي ستكون لاول مرة في بغداد وهي طرق تشغيل من قبل شركات متخصصة تعاقدت مع وزارة الصحة لتقديم الخدمات الطبية، لاهالي المنطقة والمناطق المحاذية وفق المعايير العالمية وبجودة عالية وأجور مناسبة تقدم للمواطن ".وأضاف، ان " المستشفى تم انجازه بمتابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء ونائب مدير مكتب رئيس الوزراء والمحافظة و وزير الصحة وكل الجهات المعنية خلال الفترة الاخيرة التي عملت ليل ونهار بحرص واهتمام لانجاز هذا الصرح الطبي خدمة لاهالي العاصمة"، مقدما "شكره لكل العاملين والشركات المنفدة للمستشفى".