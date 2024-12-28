وزير الداخلية يصل إلى بيلاروسيا

2024-12-28 01:25:01 - المصدر: واع

بغداد – واعوصل وزير الداخلية عبد الامير الشمري، إلى بيلاروسيا في زيارة رسمية.وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بعد زيارته إلى جمهورية تركيا وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إلى جمهورية بيلاروسيا لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والتقي عددا من الشخصيات الأمنية وأطلع على آلية عمل قوات الشرطة البيلاروسية والخبرات التي تمتلكها".