2024-12-28 01:27:04 - المصدر: ايشان

في مشهد يذكّر العراقيين بسنوات ما بعد 2003، تشهد سوريا اليوم موجة جديدة من التفجيرات التي تعصف بمناطق عدة في البلاد. سقوط نظام بشار الأسد وظهور حالة من الفراغ الأمني والسياسي وضع السوريين أمام واقع يشبه إلى حد كبير ما واجهه العراقيون بعد إسقاط نظام المقبور صدام حسين. بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تحول […]

ظهرت المقالة بعد مفخخة حلب.. سوريا تسير نحو “الأسابيع الدامية” وتواجه مصير “تمزيق العراق” أولاً على ايشان.



